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Андрей Клычков поздравил ливенцев с Днём города

27 июня Ливны празднуют 434-ю годовщину образования.


Уважаемые жители города Ливны!

Сердечно поздравляю вас с большим праздником – Днем города!
 
Ливны традиционно входят в число передовых, динамично развивающихся муниципальных образований Орловской области. Это не просто второй по величине город региона, но и признанный индустриальный центр, один из лидеров в сфере благоустройства, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры.
 
Достойно продолжая героические традиции предков, ливенцы вносят свой вклад в поступательное развитие родного города и всей Орловщины.
 
О достижениях ливенских промышленных предприятий хорошо известно в России и многих странах мира. В прошлом году объём отгруженной продукции составил почти 12 млрд рублей. Общими усилиями формируется благоприятный инвестиционный и деловой климат.
 
К сожалению, в этом году эпидемия коронавируса и введенные ограничения оказали серьезное давление на экономику и жизнь людей. Это непростое испытание. И тем не менее реализация масштабных мер государственной поддержки позволила сохранить потенциал предприятий и трудовые коллективы.
 
Идет постепенный выход из режима ограничений. И у нас есть уверенность в скорейшем преодолении этих временных трудностей. Хозяйственная жизнь вернётся в нормальное русло, и Орловщина продолжит движение вперед!
 
Зная характер ливенцев, ваше трудолюбие и настойчивость, твёрдо убеждён, что город Ливны, как и прежде, будет в авангарде общей работы по укреплению потенциала и дальнейшему развитию региона.
 
При поддержке Правительства области будут продолжены реализация социальных программ, благоустройство, капитальный ремонт многоквартирных домов, дорог, модернизация здравоохранения и образования, обновление учреждений культуры и спорта, создание современных комфортных условий для жизни и работы ливенцев.
 
Все эти задачи мы будем решать при вашем активном участии, в тесном сотрудничестве с муниципальной властью.
 
Дорогие друзья!
 
Еще раз от души поздравляю вас с праздником – Днем города!
 
Спасибо вам за труд, за верность заветам предков, за вашу любовь к малой родине! От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов и благополучия!
 
Процветания славному городу Ливны!
 
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков



Орловское Информбюро
27 июня 2020 года
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