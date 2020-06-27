Накануне Дня города в Ливнах появилась «Аллея влюбленных»

Новый арт-объект коммунальные службы Ливен установили в городском парке культуры и отдыха.

Благодаря аркам в виде сердечек, выполненных из металла, одна из центральных парковых аллей, ведущая к ротонде, преобразилась и стала «влюблённой».



Идея создания «Аллеи влюбленных» - элемента ландшафтного дизайна и оригинальной фотозоны - возникла давно, в этом году взялись за ее воплощение. По периметру конструкции пустят светодиодную дюралайтовую подсветку в цветах российского триколора. Помощь в изготовлении конструкции оказало ливенское градообразующее предприятие АО «ГМС Ливгидромаш».



К дню города в Ливнах провели генеральную уборку. Фасады зданий, окна организаций и жилых домов украсили флагами с изображением Герба города и праздничной символикой.













