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На празднике поля в Шатилово представлено более 300 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур

В Дне поля Орловской области приняли участие ведущие отечественные производители агротехники, средств защиты растений и удобрений из 27 российских и зарубежных компаний.


Мероприятие открыл глава региона Андрей Клычков. Говоря о достижениях орловских аграриев губернатор Орловской области выразил уверенность, что в этом году им по силам взять рубеж в 4 млн. тонн зерновых. 
 
Участники и гости главного сельскохозяйственного праздника Орловщины познакомились с последними аграрными новинками, которые уже сегодня предлагают наука и производители для отрасли АПК. Обсудили возможности перспективных сортов и гибридов, которые сегодня испытываются на опытных полях Шатиловской станции. В следующем году станция отметит юбилей. Старейшей научной организации региона исполнится 125 лет.

Лучшие работники АПК Орловской области получили государственные и региональные награды.

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция организована в 1896 году в числе первых четырёх государственных сельскохозяйственных опытных станций на базе образцового имения помещиков Шатиловых в с. Моховое Новосильского уезда Тульской губернии (в 1925 г. эта территория вошла в состав Орловской области). Именно в поместье Шатиловых применялись и разрабатывались передовые приёмы земледелия. Здесь зародилось почвозащитное лесоразведение.



Оксана Гранн
27 июня 2020 года
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