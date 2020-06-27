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Открылся Тургеневский праздник в Спасском-Лутовинове

27 июня, в день Всероссийского Тургеневского праздника, музей-заповедник И.С. Тургенева на Орловщине презентует новые летние программы на свежем воздухе. В парке звучит живая музыка и очень много гостей из разных городов.


Дом-музей, флигель и выставочный зал в Спасском еще закрыты для посещения. Поэтому тема жизни и творчества писателя звучит в пространстве усадебного парка.
 
Гостей усадьбы ждут экскурсии, прогулки в конном экипаже и катание на лодке, велоэкскурсия по тургеневским местам, игры XIX века и участие в «живой картине» дворянского быта. Также можно посетить читальный зал под открытым небом, послушать выступление струнного квартета и посмотреть выставку живописи Георгия Дышленко.
 
«Тур-конструктор выходного дня» — так называется новый проект Спасского. Его суть в следующем. По выходным дням музей будет представлять определенный перечень программ и занятий, каждый раз новый. Люди смогут выбирать то, что им интересно, и проводить в усадьбе целый день, участвуя в экскурсиях, квестах, интеллектуальных поединках, мастер-классах и усадебных развлечениях.
 
Сергей Ступин, директор музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Всероссийский Тургеневский праздник традиционно проходит в последнюю субботу июня. И в этом году он обещал стать грандиозным. Программа была рассчитана на два дня. Мы готовили большое количество мероприятий, в том числе с участием артистов Большого театра и ведущих российских писателей. Но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Все массовые мероприятия запрещены. Тем не менее, я уверен, что наша новая программа «Тур-конструктор выходного дня» оставит у всех ощущение праздника. Приезжайте в Спасское! В доме Тургенева рады гостям!»


 





Все мероприятия проводятся с соблюдением мер предосторожности, сохраняющихся в регионе (социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты, небольшие группы).




Эва Стасюлевич
27 июня 2020 года
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