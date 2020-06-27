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В Орловской области продолжается общероссийское голосование

В первый день общероссийского голосования 25 июня на Орловщине проголосовало 60917 участников голосования, что составляет 9,85% от числа участников голосования, включенных в списки, сообщили в избирательной комиссии Орловской области.


Участковые комиссии работают с 8 часов до 20 часов. Графики их выездов на придомовые территории, территории общего пользования, в населенные пункты, где отсутствуют участки для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, определяются соответствующей комиссией, информация об этом заблаговременно размещается в общедоступных местах на территории участка.
 
Для удобства участников голосования с целью выбора максимально комфортного вида голосования, уточнения графика работы и выездов членов комиссии можно предварительно позвонить в свою участковую или территориальную комиссии, а также по телефону горячей линии Избирательной комиссии Орловской области 76-22-09.

Если гражданин не может самостоятельно прибыть на участок для голосования или проголосовать в ином месте для голосования, он вправе сам или с помощью иных лиц подать письменное или устное обращение в свою участковую комиссию до 17 часов 1 июля 2020 года.

Напомним, 25 июня 2020 года на территории Орловской области открылись участки для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
 
Участники голосования имеют возможность голосовать в течение 6 дней до дня голосования в помещении соответствующей участковой комиссии.




Орловское Информбюро
27 июня 2020 года
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