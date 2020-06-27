В Троснянском районе погиб пешеход ДТП произошло 26 июня около 22:30.





Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем «Форд», допустил наезд на пешехода – 60-летнего мужчину. После этого на пешехода наехал автомобиль «Дэу». Пешеход погиб на месте ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, водители были трезвыми. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД ОМВД России по Троснянскому району. Проводится проверка.





Орловское Информбюро

27 июня 2020 года



