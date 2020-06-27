В Орловской области ожидаются дожди, грозы и град В ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных погодных условий. Будьте внимательны и осторожны.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами и градом.



Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы при грозе до 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью +13°С…+18°С.



Днём +25°С…+30°С.





Орловское Информбюро

27 июня 2020 года



