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В Орловской области ожидаются дожди, грозы и град

В ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных погодных условий. Будьте внимательны и осторожны.


По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами и градом.

Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы при грозе до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13°С…+18°С.

Днём +25°С…+30°С.


Орловское Информбюро
27 июня 2020 года
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