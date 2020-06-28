В Орловской области 41 новый случай COVID-19 Всего с начала наблюдения в регионе выявлено 4437 случаев коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 28 июня, в Орловской области зарегистрировано 4437 заболевших. Новых случаев – 41. 9 - выздровело.Умерло за сутки 2 человека.



Активно болеют в данный момент 1700 человек. Выздоровело 2678 человек. Умерло 59 человек.







Орловское Информбюро

28 июня 2020 года



