Карта распространения COVID-19 в Орловской области В регионе за минувшие сутки подтвержден 41 новый случай COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 28 июня в регионе зарегистрировано 4437 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1700 человек, выздоровели 2678 человек. 59 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2065 жителей Орла, 524 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 446 – в Орловском районе, по 124 – в Болховском районе и Ливнах, 101 – в Дмитровском районе.



- 95 – в Урицком районе, 89 – в Новодеревеньковском районе, 86 – в Хотынецком районе, 75 – в Новосильском районе, 70 – в Свердловском районе, 63 – в Верховском районе, 62 – в Кромском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 57 – в Ливенском районе, 53 – в Знаменском районе, 52 – в Глазуновском районе.



- 49 – в Покровском районе, 48 – в Малоархангельском районе, 36 – в Колпнянском районе, по 35 – в Должанском и Троснянском районах, 31 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

28 июня 2020 года



