В Орле в ДТП пострадали дети

Авария случилась в воскресенье, 28 июня, около 16 часов. На перекрестке улиц 2-я Пушкарная и улицы Мостовой произошло столкновение автомобилей Джили и Хендай, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП водитель Хендай получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. Также пострадал пассажир Хендай – 11-летний мальчик, который после осмотра медиков был отпущен.



Также пострадали два пассажира автомобиля Джили, среди них мальчик пяти лет. Госпитализация им не потребовалась.



Позже за медицинской помощью обратился пассажир Хендай - мальчик 2009 г.р., который после осмотра медиков был отпущен.



На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и пожарные СПСЧ.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области