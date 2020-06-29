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В Орле в ДТП пострадали дети

Авария случилась в воскресенье, 28 июня, около 16 часов. На перекрестке улиц 2-я Пушкарная и улицы Мостовой произошло столкновение автомобилей Джили и Хендай, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


В результате ДТП водитель Хендай получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. Также пострадал пассажир Хендай – 11-летний мальчик, который после осмотра медиков был отпущен.

Также пострадали два пассажира автомобиля Джили, среди них мальчик пяти лет. Госпитализация им не потребовалась.
 
Позже за медицинской помощью обратился пассажир Хендай - мальчик 2009 г.р., который после осмотра медиков был отпущен.
 
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и пожарные СПСЧ.
Фото ГУ МЧС России по Орловской области



Орловское Информбюро
28 июня 2020 года
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