В Орле в ДТП пострадали дети

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В Орле в ДТП пострадали детиАвария случилась в воскресенье, 28 июня, около 16 часов. На перекрестке улиц 2-я Пушкарная и улицы Мостовой произошло столкновение автомобилей Джили и Хендай, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП водитель Хендай получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. Также пострадал пассажир Хендай – 11-летний мальчик, который после осмотра медиков был отпущен.
Также пострадали два пассажира автомобиля Джили, среди них мальчик пяти лет. Госпитализация им не потребовалась.
Позже за медицинской помощью обратился пассажир Хендай - мальчик 2009 г.р., который после осмотра медиков был отпущен.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и пожарные СПСЧ.
Фото ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро
28 июня 2020 года