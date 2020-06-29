В Орловской области по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации проголосовало более 33% жителей Активно голосуют на придомовых территориях и на территориях общего пользования, сообщили в избирательной комиссии Орловской области.





По данным на 28 июня уже 204070 (33,02 %) жителей Орловской области сделали свой выбор. Самым популярным видом голосования среди участников общероссийского голосования является голосование на придомовых территориях и на территориях общего пользования. Граждане голосуют на открытом воздухе рядом со своими домами с соблюдением всех санитарных норм и правил, используя средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.





Орловское Информбюро

29 июня 2020 года



