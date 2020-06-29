В Орловской области за минувшие сутки выявлено 43 заболевших COVID-19 С начала наблюдения в регионе выявлено 4480 случаев коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 29 июня, в Орловской области зарегистрировано 4480 заболевших. Новых случаев – 43. 28 человек - выздоровело. Летальных исходов не зарегистрировано. Активно болеют в данный момент 1715 человек. Выздоровело 2706 человек. Умерло 59 человек.





Орловское Информбюро

29 июня 2020 года



