Жители Орла выбирают общественные территории для благоустройства

Эти территории войдут в программу «Формирование современной городской среды».

В Орле открыты 52 участка для этого голосования. Мнений ждут от жителей города в возрасте от 14 лет. Ответ нужно дать на два вопроса - какую территорию необходимо внести в программу «Народный бюджет» и отремонтировать уже в этом году, а какие две - в следующем?

Голосование проходит с 25 июня по 30 июня. И 1 июля также можно будет проголосовать с 8:00 до 20:00.