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Жемчужина Орловщины нуждается в преображении

В Болховском районе есть село Спас-Чекряк. Это место для православных особенное. В конце XIX - начале XX веков здесь служил священноисповедник Георгий Коссов. Еще при жизни он помогал нуждающимся. И не оставляет их и по сей день. Вот, правда, путь до уникального места не самый простой - с извилинами и ухабами, особенно после дождя.


Село Спас-Чекряк для православных верующих место особенное. В конце XIX - начале XX веков здесь находилась церковь Преображения Господня, воздвигнутая Георгием Коссовым. Правда, изначально, когда священноисповедника назначили в эти места, приход был очень бедный, храм - ветхий. Вот и решил батюшка отправиться в Оптину пустынь к старцу Амвросию Оптинскому за благословением, чтобы сменить приход. Но старец велел ему остаться и построить каменную церковь.
 
Рафаил Гасанов, настоятель Никольской церкви с. Борилово:
 
«Преподобный Амвросий вышел к нему и сказал: «Что ты надумал? Ты не должен уходить. Построишь каменную церковь - полы должны быть теплые».
 
Так оно и случилось. А после Отец Георгий построил здесь кирпичный завод и пасеку, а на вырученные деньги создал приют для девочек-сирот. С тех времен прошло больше века. И от прежнего места мало что осталось, только лишь могила старца и маленькая церквушка, добраться до которой, кстати, задача не самая легкая. 
 
Рафаил Гасанов, настоятель Никольской церкви с. Борилово:
 
«Прежде всего, здесь служить нужно, молиться. Второе - находить людей, которые помогут восстановить церковь. А если на далекие перспективы - хотелось, чтобы, как при отце Георгии, был приют для детей».
 
И, несмотря на то, что место это привлекает паломников из разных уголков страны, собрать средства на ремонт и частичную реставрацию пока не удалось. Администрация Герасимского сельского поселения помогает чем может, но на масштабные работы средств нет.

Еще одна изюминка Спаса-Чекряка - колодец и купель. Правда, путь к ним похож на полосу испытаний. Да и состояние купели оставляет желать лучшего. 
 
Местные жители и паломники уверены, что, собравшись вместе, можно облагородить поистине целительный уголок.
 
Перед тем как покинуть мир земной, Георгий Коссов говорил, что даже после смерти будет помогать и молиться за тех, кто обратится к нему за помощью. Паломники приезжают и в Спас-Чекряк, где похоронен исповедник, и в Болхов. В Болхове, в Спасо-Преображенском соборе есть рака со святыми мощами Георгия Коссова, и, как правило, люди приходят сюда, чтобы попросить о здоровье, благополучии, найти ответы на главные вопросы.
 
Настоятель собора рассказывает, что до сих пор на месте, где когда-то служил священноисповедник Георгий Коссов, местные жители находят уникальные вещи. Так, например, в сарае рядом с храмом была найдена икона, написанная на святой горе Афон. Скорее всего, она была специально заказана для храма Преображения, который находился в Спас-Чекряке.
 
Нам же остается надеяться, что по молитвам Святого Георгия этот благодатный кусочек Болховской земли с каждым годом будет развиваться, и, возможно, в будущем станет таким же, как при жизни великого священноисповедника.



Юлия Опанасюк
29 июня 2020 года
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