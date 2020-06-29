Николай Кондауров: «Если у тебя есть что-то любимое, возраст не имеет значения» Орловскому мастеру, члену Союза художников России, Николаю Кондаурову 5 июля исполняется 60 лет. Его работы узнаваемы благодаря фирменному стилю и технике. Он пишет в разных жанрах, очень любит пейзаж, и над своими работами корпит иногда годами. Они такие же, как и сам художник - светлые, наполненные буйством красок и сочными цветами, открытые и яркие.





Через несколько дней Николай Кондауров уезжает в Крым, на пленэр, а пока дописывает морские пейзажи прошлого лета. Его полотна ни с кем не перепутаешь, они выполнены в абсолютно индивидуальной технике - делает 50 прописок и больше. Если смотреть на работу на расстоянии, видишь объем. Возникает 3D-эффект. Оттенки цветов в зависимости от освещения постоянно изменяются, и картина живет и дышит. Такая живопись - фирменный стиль и изобретение художника. Николай Кондауров, член Союза художников России: «Круглосуточно работаю. Я очень люблю свою работу, она наполняет. После нее я с таким возвышенным чувством вылетаю из мастерской. Бывает, что устаю сильно - если работаю шесть-семь часов непрерывно». С благодарностью мастер сегодня вспоминает своих учителей - в свое время он окончил Орловское художественное училище. И его педагоги Рымшин и Фахрудинов сформировали самое главное для художника - принципы живописи. А мировоззрение - это внутреннее состояние, и оно должно быть, прежде всего, честным, считает Кондауров. Художник подчеркивает, что весь творческий путь старался быть правдивым. Нужно уметь понять себя и свое состояние. Десять лет своей жизни Кондауров отдал живописным уголкам Спасского-Лутовиново, ездил туда почти каждый день. На осенних листьях и зимних тенях оттачивал свою необычную технику. А на пороге своего 60-летия, художник влюбился в море. Его работы, благодаря интернету, разошлись по всем странам мира. А время карантина (куда ж без него), как ни странно, не стало временем затворничества, а как раз наоборот. Николай Кондауров, член Союза художников России: «На самом деле это очень хорошее время, оно расширилось, оно позволило интеллекту людей расти, все освоили программу Zoom, стали вести онлайн-уроки, это наоборот, плюс громадный». Вдохновение живет в небольшой мастерской, и это чувствуется с первых минут. Деятельный и азартный Кондауров заражает жизнелюбием, которое читается, прежде всего, в его полотнах. Несколько минут, и готов набросок с натуры. В свои 60-т, художник по-прежнему лёгок на подъем, открыт новому, рад жизни и не помнит о возрасте. Николай Кондауров, член Союза художников России: «Люди, очень часто переживают над тем, над чем не должны переживать. Если у тебя есть что-то любимое – дело, женщина, - возраст не имеет значения».





Эва Стасюлевич

29 июня 2020 года



