Взглянуть на Орловщину по-новому Туристический бизнес, пожалуй, одна из самых экономически пострадавших из-за пандемии отраслей. Но после перерыва орловские турфирмы вновь готовы приступить к работе. И главный упор сейчас делается на внутренний туризм.





Один из вариантов провести свой отпуск - совершить путешествие по рекам Орловщины на байдарке. Как рассказал инструктор по водному туризму Иван Тиньков, на данном этапе главным является подготовка территории к предстоящему туристическому сезону. Нужно убрать мусор, натянуть шатер, разбить территории на зоны, построить туалет. Иван Тиньков, инструктор по водному туризму: «Инструктор должен уметь не только соорудить, но должен уметь построить, починить, успокоить и поблагодарить за то, что люди к нам приехали». В этом году туристический сезон открылся на полтора месяца позже. Обычно сплавляться на байдарках начинают еще до майских праздников. Одной из самых подходящих для сплава на байдарке рек Орловщины является Зуша. Это красивая и тихая река, поэтому сплав на байдарках практически безопасен, главное соблюдать элементарные правила. Стартует туристический маршрут у Новосиля, старинного города, который славится и историческими достопримечательностями, и прекрасной природой. За год по этому маршруту проходит до 450 туристов. Сейчас задача турфирмы не только наверстать упущенное, но и увеличить количество туристов и предложений. Игорь Савушкин, директор туристической компании: «Мы участвуем в проекте Минстроя по благоустройству Новосиля, и один из акцентов они делают именно на байдарки, на благоустройство пляжа для местных жителей, потому что зоны отдыха в Новосиле нет. А мы могли бы проводить здесь различные фестивали». Пока турфирма терпит большие убытки, однако инструкторский состав, а это девять человек, удалось сохранить - не без поддержки государства. Игорь Савушкин, директор туристической компании: «Нам перечислили субсидии на зарплату для сотрудников, правда, пока за апрель, ждем за май. Сейчас оформляем безвозвратный кредит». Инструкторы оптимистично надеются, что из-за коронавируса именно туризм по России станет более популярным. В Новосиле на реке Зуше к этому есть все предпосылки.





Татьяна Тимохина

29 июня 2020 года



