44% орловцев уже воспользовались своим избирательным правом Продолжается голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации. Активность - высокая. Меры санитарной безопасности соблюдаются неукоснительно. Среди тех, кто уже опустил бюллетень в урну, губернатор области.





«Максимально безопасно для здоровья граждан» - под таким девизом проходит это голосование. Тепловизор, антисептик, маска, перчатки, персональная ручка и соблюдение социальной дистанции. Все меры санитарных норм и правил на избирательных участках выполняются неукоснительно. В этом лично убедился глава региона. Андрей Клычков проголосовал в субботу, 27 июня, на 125-м избирательном участке в областном Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С 25 июня по 1 июля включительно все люди имеют право проголосовать. Это обусловлено, в первую очередь, и тем, чтобы не создавать большое количество людей на конкретном избирательном участке». Если вдруг у человека окажется повышенная температура - возможность проголосовать ему обеспечат. Но - изолируют от других участников процесса. Для этого предусмотрена - санитарная комната. Максим Шкодкин, председатель участковой избирательной комиссии №125 г. Орла: «В санитарной комнате у нас стоит отдельный переносной ящик, чтобы человек не контактировал с основной массой избирателей. В эту комнату ему приносят бюллетень, средства защиты. После каждого человека все обрабатывается заново». Вопрос не менее важный - соблюдение буквы Закона. Процесс контролируют общественные наблюдатели. Если есть вопросы или нарекания, можно позвонить в ситуационный центр Общественной палаты или на горячую линию избиркома. Телефон 76-22-09. Телефон работает круглосуточно. Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Каких-то острых вопросов не поступает, в основном это - где проголосовать, форма голосования, время голосования. Все подробно рассказываем». К этому часу 44% голосующих уже воспользовались своим избирательным правом. Напомним, к тем, кому тяжело выходить на улицу, прибудет выездная комиссия. Достаточно сообщить о желании проголосовать на дому в свой избирательный участок - позвонить или передать просьбу через родственников или волонтеров. В этом случае безопасность здоровья тоже будет обеспечена.





Мария Семак

29 июня 2020 года



