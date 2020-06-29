На Орловщине купаться можно не везде

Роспотребнадзор по Орловской области в период купального сезона 2020 года проводит мониторинг зон отдыха на территории региона.

По данным регионального Роспотребнадзора, вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов в пруду «Андриабуж» (Орловский район), в реке Оке в районе Городского парка и в реке Зуша (с. Корсаково Корсаковского района). В озере Светлая Жизнь качество воды не соответствует требованиям санитарных правил и норм по санитарно-химическим показателям.



Владельцам ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания Управления Роспотребнадзора по Орловской области о запрете купания.