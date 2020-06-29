Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Важен каждый голос. 44% орловцев уже выразили свое мнение.

- Знак качества для земледельцев. Шатиловская опытная станция вновь собрала селекционеров со всей страны.

- Качество воды в трех популярных местах отдыха не соответствует нормативам.

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Вести-Орёл

29 июня 2020 года



