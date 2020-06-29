Виталий Власов назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Орловской области

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации генералом полиции РФ В.А. Колокольцевым на должность заместителя начальника регионального УМВД, начальника полиции назначен полковник полиции Виталий Викторович Власов.

Полковник полиции Власов Виталий Викторович служит в органах внутренних дел с 1992 года. В 1996 году окончил Орловскую высшую школу МВД РФ. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области. Занимал руководящие должности на оперативной работе в ряде территориальных ОВД.

Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу в МВД» и рядом других ведомственных наград сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.