В Орле нашли пропавших детей В минувшую субботу, 27 июня, два мальчика 9 и 11 лет самовольно покинули кризисный центр в поселке Знаменка.





Сотрудниками полиции во взаимодействии с волонтерами были организован комплекс поисковых мероприятий. Сотрудники отдела уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних совместно с общественниками тщательно отрабатывали контакты детей, родственные связи, возможных знакомых. При содействии общественности проверялись торговые точки, записи с камер видеонаблюдения, маршрутный транспорт, общественные места. В результате предпринятых мер местонахождение мальчиков было установлено. Сотрудники ПДН провели беседу с ребятами по профилактике самовольных уходов. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

29 июня 2020 года



