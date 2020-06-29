Бессимптомно коронавирусной инфекцией болеют 34,4% орловцев У 853 пациентов внебольничная пневмония средней степени тяжести.





Как сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, на территории области отмечается снижение среднего темпа прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Из общего количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Орловской области 92% приходится на взрослое население и 8% на детей в возрасте до 17 лет включительно.



В структуре заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний составляет 21%, случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 44,6%, бессимптомно болеют 34,4%.



По результатам лабораторных исследований в клиническом материале 929 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена РНК новой коронавирусной инфекции, в том числе у 853 пациентов внебольничная пневмония средней степени тяжести (91,8%), у 76 (8,2%) пациентов тяжелая степень.



За последнюю неделю отмечается снижение внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019 по сравнению с предыдущей неделей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

29 июня 2020 года



