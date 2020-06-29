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В Орловской области возобновился консультативный прием специалистов узкого профиля в поликлиниках

В связи с режимом самоизоляции, введенном для предотвращения распространения COVID-19, на протяжении последних месяцев специалисты узкого профиля в поликлиниках оказывали лишь экстренную медицинскую помощь.


Постепенно Орловщина возвращается к нормальной жизни. Уже работают открытые веранды кафе, торговые центры. Возобновился и консультативный прием специалистов узкого профиля в поликлиниках. Правда, теперь как сотрудникам медучреждений, так и пациентам придется следовать строгим правилам. Во-первых, никакого скопления у регистратуры. Социальное дистанцирование в полтора-два метра обязательно. Какие еще меры безопасности предприняты? И как можно записаться на прием к специалисту?

На протяжении последних месяцев специалисты узкого профиля в поликлиниках оказывали лишь экстренную медицинскую помощь. Теперь они вновь вернулись к прежнему графику, но с поправкой на новые условия. В рамках борьбы с коронавирусом попасть к врачу можно лишь после того, как бесконтактный термометр докажет, что у пациента нет температуры.

Павел Сергеев, главный врач поликлиники №2 г. Орла: «Я убедительно прошу пациентов работать с нами в тандеме. Обязательно приходите в наше учреждение в масках и перчатках. На каждом этаже созданы специальные зоны ожидания, там пациенты могут меньше контактировать друг с другом».

На каждом этаже установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук. Влажную уборку проводят каждые два часа.

Что касается записи, то есть четыре способа попасть на прием к узкому специалисту. Можно записаться по электронной почте. Поможет в этом и портал Госуслуг. Также можно записаться через инфомат, установленный в поликлинике, или напрямую через регистратуру, но не факт, что в этом случае попадете сразу же на прием, возможно, придется прийти еще раз. Кстати, три месяца назад заработал и колл-центр.

Приходить в поликлинику с симптомами ОРВИ настоятельно не рекомендуют. Лучше вызовите доктора на дом. Для этого созданы врачебно-сестринские бригады. Только в поликлинике № 2 города Орла на данный момент под наблюдением с диагнозом коронавирус находятся 173 орловца.


Анна Вайсергисер
29 июня 2020 года
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