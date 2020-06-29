«Отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота, там и жизнь» В день всероссийского Тургеневского праздника в Спасском-Лутовинове побывало много гостей из разных городов страны. Парковая зона усадьбы открыта для посещения, и организаторы постарались, чтобы в этот день никому не было скучно.





«Не в одних стихах разлита поэзия: она везде. Взгляните на эти деревья, на это небо – отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота, там и жизнь…» - так писал Иван Сергеевич Тургенев. Спасское-Лутовиново - яркий представитель усадебной культуры. Здесь действительно легко заблудиться во времени и попасть в другую реальность. Достаточно воображения и хорошего проводника по парку, и прошлое этого замечательного места превращается в настоящее. «На тысячу верст кругом Россия, родной край» - говорил о Спасском Тургенев, и благодаря его перу и это место, и жившие здесь когда-то люди навсегда остались в его произведениях.



Елена Новикова, экскурсовод музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Как раз эти места связаны с детством Тургенева, с его юностью, и с его охотничьими походами. Все, что Тургенев описал в своем главном произведении, в «Записках охотника», в произведении, которое принесло ему литературную славу, эти места, все это можно увидеть в непосредственной близости от Спасского».

У ворот усадьбы вновь прибывающих гостей встречал Спасский хор. Чтобы охватить всю программу праздника, сюда, как правило, приезжают на весь день. Едут за настроением, за воздухом, за игрой солнечных пятен, за историей и литературой. Книга вообще неофициальный символ усадьбы. Читать в парке, благодаря забавным скамейкам, теперь можно где угодно. В этот день маленькая библиотека под открытым небом принимала первых читателей и писателей.



На открытие выставки полотен замечательного орловского художника Георгия Дышленко приехал его сын. Он подарил музею живописный альбом и рассказал о том, как многие десятилетия его отец находил здесь вдохновение.



Виктор Дышленко, сын художника: «В Спасское-Лутовиново Георгий Васильевич приезжал во все времена года и во все периоды своей жизни, он очень любил Тургенева и написал большое количество работ, связанных со Спасским-Лутовиново».

Теперь копии этих работ можно будет увидеть в разных уголках парка - там, где художник писал с натуры 40 лет назад.



Живопись, литература и музыка неотъемлемая часть жизни дворянских усадеб, и в этот день все соответствовало традиции.



Состоялась и презентация тура-конструктора - каждый желающий мог собрать свою собственную программу в Спасском, выбирая из многочисленных предложений то, что близко и интересно. Можно и прокатиться в карете, и поклониться дубу, и подойти к колодцу. Малышня принимала участие в мастер-классах, делая коврики из душистых трав. Взрослые играли в крокет, фотографировались, посещали многочисленные экскурсии и квесты, катались на лодках. Очень много гостей приехало в этот день из соседних регионов.



Лариса Прохорова, участница Тургеневского праздника: «Все очень душевно, нравится атмосфера, можно гулять, покататься на лодке».

Орловцев тоже было немало, и в Спасском надеются, что станет еще больше, потому что через неделю в усадьбу из Орла начнет ходить общественный транспорт.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Еще раз хочу всем сказать: «Добро пожаловать в Спасское-Лутовиново!». Здесь великолепно! Благодаря Андрею Евгеньевичу Клычкову, со следующей субботы, по выходным, будет ходить автобус Орел - Спасское-Лутовиново».

Здесь можно провести весь долгий летний день и не заметить, как пробежало время. Сегодня тут всё к услугам гостей, и хотя основные музейные комплексы еще закрыты из-за пандемии, но эту неприятность с лихвой компенсирует старинный парк и возможность быть навсегда очарованным природной красотой.





Эва Стасюлевич

29 июня 2020 года



