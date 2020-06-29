Разыскивается пропавший без вести Боровлев Александр Сергеевич 73-летний мужчина ушел из дома 18 июня.





Как сообщили в полиции, мужчина 1947 года рождения 18 июня ушел из дома № 3 по улице Садовского в Орле, доехал автобусом до Новосиля, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.



Из особых примет - родимое пятно на лбу и рассеченная бровь. Всех, кому что-либо известно о судьбе Боровлева Александра Сергеевича, просят позвонить в дежурную часть полиции по номеру 102.





Иван Суверин

29 июня 2020 года



