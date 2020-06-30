Больше двух тысяч жителей Орловского района пригласили избирательную комиссию к себе домой Явка - большее 44%. Жители Орловщины принимают участие в голосовании по поправкам к Конституции страны. Свое избирательное право реализовали сегодня депутат Госдумы Ольга Пилипенко и академик РАН, Почётный гражданин Орловской области Евгений Седов.





В Орловской области пятый день избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Выездные комиссии на придомовых территориях действуют еще дольше - до 22:00. Можно проголосовать и на дому. Во всех случаях максимум внимания уделяют вопросу безопасности.

На плече - переносная урна. В руках - антисептик, пакет с наборами средств индивидуальной защиты и документами. Сами - в защитных костюмах. И так - от дома к дому. Чтобы жители нашего региона выразили свое мнение по поправкам к Конституции страны без опасений за собственное здоровье.

Галина Облаухова, заместитель председателя УИК №553 Орловского района: «По нашему участку практически каждый день 20 человек это только на дому голосующие. А так же еще придомовые территории. Это с 8 часов утра до 10 часов вечера мы - на придомовых территориях».

В Орловском районе проживает больше 58 тысяч участников голосования. Больше двух тысяч человек решили пригласить избирательную комиссию к себе.



Анастасия Стебакова, председатель территориальной избирательной комиссии Орловского района: «В текущей кампании этот способ можно использовать без какой-либо причины конкретной. То есть, любой участник голосования может пригласить комиссию на дом».

Именно так и сделал Евгений Николаевич Седов. Почетный гражданин Орловской области, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук для голосования выбрал сад возле дома. Лишь на минуту зашел внутрь - чтобы без лишних глаз заполнить бюллетень.



Евгений Седов, академик РАН, Почётный гражданин Орловской области: «Основной закон - Конституция страны. Много вещей, которые раньше в него не входили, теперь – входят».

Всего избирательным правом в нашем регионе воспользовалось больше 44% участников голосования. В этом списке и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Голосовал, как и все - строго соблюдая нормы санитарной безопасности. Заодно и убедился: задача максимально снизить риск заражения выполняется строго. Андрей Клычков проголосовал в субботу, 27 июня, на 125-м избирательном участке в областном Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С 25 июня по 1 июля включительно все люди имеют право проголосовать. Это обусловлено, в первую очередь, и тем, чтобы не создавать большое количество людей на конкретном избирательном участке».



Вопрос не менее важный - соблюдение буквы Закона. Процесс контролируют общественные наблюдатели. Если есть вопросы или нарекания, можно позвонить в ситуационный центр Общественной палаты или на горячую линию избиркома. Телефон 76-22-09. Телефон работает круглосуточно.



Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Каких-то острых вопросов не поступает, в основном это - где проголосовать, форма голосования, время голосования. Все подробно рассказываем».

Опустить бюллетень в урну можно на избирательном участке, а можно и во дворе собственного дома. Такой формой голосования воспользовалась депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Она вернулась из столицы, чтобы выполнить свой гражданский долг дома, по месту прописки.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ: «Я считаю, что эти поправки действительно важны - для того чтобы мы чувствовали себя более уверенными в будущем. Я считаю, что важными поправками те, которые ограничивают руководителей и людей, работающих на высших должностях, иметь счета и гражданство за рубежом. Люди, занимающие государственные должности, должны быть истинными патриотами, чтобы развивать свою страну и чтобы отвечать за то, что они делают».

Во дворе, на дому или на избирательном участке - жители нашего региона могут выбрать любую форму реализации своего избирательного права и принять участие в судьбоносном для России событии. Голосование продлится до 1 июля включительно.





Мария Семак

29 июня 2020 года



