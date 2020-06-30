Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в поликлиниках Орловской области в привычном режиме начали работать специалисты узкого профиля. Какие условия надо соблюсти, обращаясь к ним?



- На избирательном участке, во дворе и даже дома - уже больше 44% жителей региона выразили отношение к поправкам к Конституции.



- Вода с сюрпризом. На двух официальных местах купания жителей Орла пробы показали несоответствие нормам.



- Возвращение в праздник. Спасское-Лутовино собрало друзей на Тургеневский день и дало возможность вновь ощутить дух этого места.



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Вести-Орёл

29 июня 2020 года



