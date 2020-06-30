Андрей Клычков анонсировал второй этап снятия ограничений Об этом губернатор Орловской области сообщил сегодня во время эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Я сильно беспокоился по поводу того, что мы первый этап открытия осуществили на прошлой неделе. Но рад тому, что в большинстве случаев обеспечиваются санитарно-эпидемиологические меры. Я убедительно прошу всех соблюдать меры предосторожности, и тогда не будет никаких очагов заражения. Так с 1 июля состоится открытие фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун, а также загородных оздоровительных лагерей и санаториев».

В своих сетевых аккаунтах глава региона опубликовал слайды, на которых размещен второй этап снятия ограничений.





































































Артемий Лукьянчиков

29 июня 2020 года



