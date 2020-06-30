Заражённым COVID-19 в Орловской области бесплатно предоставят лекарства Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время эфира в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.





Андрей Клычков: «Запас лекарств существует, в том числе для амбулаторного лечения. Я в субботу подписал решение о дополнительном выделении средств для приобретения лекарственных препаратов и представления тем, кто лечится амбулаторно».





Артемий Лукьянчиков

29 июня 2020 года



