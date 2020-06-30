Под Орлом 18-летний велосипедист наехал на «Урал»

ДТП произошло 29 июня в 11:40.

Юноша 2002 г.р., управляя велосипедом, следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 374 км допустил наезд на стоящее на обочине транспортное средство Урал. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, среди них 1 ребенок.