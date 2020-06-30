Отменяются введенные на время пандемии послабления С 1 июля прекращает действие ряд послаблений для граждан и юрлиц, введенных с началом режима самоизоляции.





Так, Федеральная налоговая служба возобновляет проведение мероприятия налогового контроля, а также мер взыскания задолженности и обеспечительных мер. За начинающийся июль бизнесу придется заплатить налоги и взносы в обычном порядке (индивидуальные предприниматели и субъекты МСП из пострадавших отраслей были освобождены от них в апреле - июне). Банк России возобновляет приостановленные в марте инспекционные проверки, а значит, скоро возобновит кампанию по отзыву лицензий банков. Прекращается прием банковских карт с истекшим сроком действия.

Вместе с тем до конца года сохранится мораторий на плановые проверки у субъектов малого и среднего бизнеса и мораторий на начисление пени за долги по ЖКХ, а ряд других введенных на время пандемии мер потеряет силу только осенью. В частности, мораторий на банкротство по заявлению кредиторов для юрлиц из числа пострадавших отраслей продлится до начала ноября, воспользоваться приостановкой платежей по закону о кредитных каникулах можно до начала октября, программа ипотеки под 6,5 процента годовых работает до ноября, банки принимают просроченные паспорта до конца сентября. Еще на три месяца продлена возможность открывать без личного присутствия счета для получения социально значимых платежей, а для ИП, малых и средних компаний - возможность открывать счета без личного присутствия, если целью открытия счета является кредит на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, сообщает «Российская газета»





Орловское Информбюро

30 июня 2020 года



