В Ливнах при ДТП пострадал подросток-велосипедист

ДТП произошло 29 июня в 17:10.

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21140, в районе дома №49 ул. К.Маркса допустил столкновение с 15-летним велосипедистом, который двигаясь в попутном направлении и начал осуществлять поворот налево. В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение Ливенской ЦРБ.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, среди них 1 ребенок.