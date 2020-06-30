В Орловской области 33 новых случая COVID-19 Всего в регионе выявлено 4513 случаев коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 30 июня выявлено 33 новых случая заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1629. Выздоровели – 2823. Умерло - 61 человек.







Орловское Информбюро

30 июня 2020 года



