вторник 30.06.2020 16:04:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Жители Орла смогут добраться до Спасского-Лутовинова на рейсовом автобусе

Маршрут будет действовать по выходным дням. Первый рейс будет организован в субботу, 4 июля.


Автобус марки «ПАЗ» на 25 мест отправится в усадьбу И.С. Тургенева с платформы №9 Орловского автовокзала в 10 часов 15 минут. Обратно в Орел жители областного центра смогут уехать в 17 часов 30 минут.
 
Продажа билетов до Спасского осуществляется в кассе автовокзала или через интернет на сайте www.автовокзал57.рф. Остановок в пути для дополнительной посадки пассажиров автобус не делает.
 
Напомним, что по субботам и воскресеньям в Спасском-Лутовинове действует программа «Тур-конструктор выходного дня». Гости музея-заповедника могут выбрать из перечня музейных услуг занятия по своим интересам и составить индивидуальный план пребывания в Спасском на целый день. На выбор посетителям предлагаются по два вида экскурсий, квестов, музейных занятий и мастер-классов, велопрогулки по тургеневским местам, а также катание в конном экипаже и на лодке, игры XIX века, интерактивная фотозона «Дворянский быт». Кроме того, на территории усадьбы действуют выставки нательных крестов и копий живописных работ народного художника Георгия Дышленко, музыкальный салон и читальный зал под открытым небом, а также музейное кафе.
 
Подробная программа на ближайшие выходные будет опубликована на сайте и на страницах музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в соцсетях.



Орловское Информбюро
30 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.