На Орловщине 1 июля планируют снять ограничения ещё с ряда организаций Свою деятельность должны возобновить несколько видов предприятий сферы услуг, социального обслуживания населения и учреждения культуры. Правда, для этого помимо коэффициента заболеваемости коронавирусом, тестирования и наличия свободного коечного фонда, регион должен выдержать ещё один показатель. Речь об этом шла на аппаратном совещании у губернатора.





Фитнес-центры, бассейны и массажные салоны, а также центры занятости, соцобслуживания, музеи и театры - всё это может вернуться в жизнь орловцев уже 1 июля. Темп прироста заболеваемости снижается. Но для дальнейшего снятия ограничений регион должен соответствовать новому требованию - запасу лекарств. Губернатор отметил, что он есть.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области:

«Дополнительный запас лекарственных препаратов создан. Я в выходные подписал решение о дополнительном выделении средств для закупки медикаментов для лечения пациентов, находящихся на амбулаторном лечении».

За всё время эпидемии регион на борьбу с коронавирусом получил из федерального центра 487,5 миллионов рублей. Согласно годовому плану эта цифра должна вырасти до 652,5 миллионов. Треть будет направлена на выплаты работникам медицинских учреждений и соцзащиты - они уже получили 217 миллионов. На остальные средства решаются дополнительные задачи. Как рассказала главный экономист области Елена Сапожникова, на оснащение коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией направлено 263,7 миллиона рублей. 13 миллионов предусмотрено на приобретение медицинского оборудования для лечения больных ковидом.



Общий объём поступлений из федерального центра в этом году должен составить 16 миллиардов 412,5 миллионов рублей. Не исключено, что эта цифра вырастет ещё - губернатор планирует направить письмо президенту, в котором попросит поддержки в завершении строительства медицинского многофункционального центра, известного в народе как «Титаник». Всего же в регионе сегодня насчитывается 214 недостроенных объектов, в которые уже вложено 5 миллиардов 258 миллионов рублей. 48 из них достраивать уже нецелесообразно. Такие цифры привел руководитель департамента экономразвития Сергей Антонцев.





Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития Орловской области:

«Затраты по 48 объектам в сумме 106,1 миллиона рублей предполагается списать. Так как расходы по ним производились 15 и более лет назад. Потребность этих работ сегодня не актуальна. Проектно-сметная документация либо частично, либо полностью утрачена. Исходя из этого строительство этих объектов нецелесообразно».

Ещё полсотни объектов из списка недостроенных остановились на стадии разработки проектно-сметной документации, которая либо уже не соответствует требованиям, либо вовсе утеряна. Деньги пока найдены на завершение строительства 44 объектов.





Антон Киселёв

30 июня 2020 года



