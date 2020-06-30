Академик Седов вывел новый сорт яблок «День Победы» В этом году Евгений Николаевич отметил 90 лет. И он продолжает активно трудиться в составе большой группы ученых.





Евгений Седов - академик Российской Академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, Почётный гражданин Орловской области. За вклад в науку наш знаменитый земляк был удостоен звания «Международный человек тысячелетия». Ученый-селекционер вывел несколько десятков новых сортов яблок. Его сады цветут не только по всей России, но и за рубежом.



Евгений Николаевич Седов родился в городе Павловске Воронежской области. Когда началась война, ему было 10 лет. Но и сегодня он помнит и страх от первых выстрелов, и радость после объявления Победы.





Евгений Седов, академик РАН, Почётный гражданин Орловской области:

«Я помню, когда началась война. И помню, когда закончилась. И помню, как я несколько месяцев находился на линии фронта. Помню, как немцы обстреливали. И снаряд попал в дом, пробил крышу, потолок, ушел в пол и взорвался. А мы с ребятами были во дворе, в двадцати метрах. А мать была в доме. Говорит: «Я жива, ищу паспорт». Вытащил ее. Обстрелы были каждый день в 10 часов. 10-15 снарядов выпустят - ради порядка. Война прошла. Я рад, что остался в живых. Окончил 10 классов в Павловске. Надо было или идти работать, в 17 лет, или идти учиться. Мне хотелось либо лесничим быть, либо геологом, либо садоводом. В Воронежском сельскохозяйственном институте был плодоовощной факультет, и я пошел туда. Еще был голод, еще были карточки, и для студентов вузов была карточка на 500 граммов хлеба. Потом карточная система была отменена, и на стипендию можно уже было купить хлеба и наесться».

Евгений Николаевич мечтал, чтобы страна после войны поднялась и стала похожа на город-сад. И мечту свою осуществил. Его яблони цветут не только по всей России, но и за рубежом. Он вывел 20 сортов груш и 45 сортов яблок. В этом месяце список еще пополнился.





Евгений Седов, академик РАН, Почётный гражданин Орловской области:

«Сорт, который я назвал «День Победы». Он включен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию - только в июне решение было принято. Он отличается тем, что он высокоурожайный, зимний сорт, триплоидный. То есть три набора хромосом. Обычно два набора у растений. Практически формировать их не надо, обрезать. Но посадочный материал дорогой, и надо где-то десять-пятнадцать тысяч деревьев на гектаре, тогда как раньше сажалось двести. Орловцы смогут попробовать яблоко «День Победы» не раньше чем через три-пять лет».

О каждом сорте ученый может рассказать подробно, интересно и - вкусно. Но назвать самый лучший - для ученого оказалось задачей сложной.





Евгений Седов, академик РАН, Почётный гражданин Орловской области:

«Это так же, как дети в большой семье. Когда спрашивают, какой самый лучший - не могу назвать: одного назовешь, другие будут обижаться. Сейчас хорошие сорта - первые в России и даже в мире - триплоидные сорта, полученные от разноплоидных скрещиваний. А триплоидные сорта отличаются тем, что они практически регулярно плодоносят. Яблоки более крупные, более красивые. И еще триплоидные сорта обладают большей самоплодностью, то есть опыляются своей пыльцой. Не полностью, но, во всяком случае, лучше, чем диплоидные».

В этом году Евгений Николаевич отметил 90 лет. И он продолжает активно трудиться в составе большой группы ученых.





Мария Семак

30 июня 2020 года



