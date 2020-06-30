Карта распространения COVID-19 в Орловской области

На сегодня в регионе - 33 новых случая коронавирусной инфекции.

По информации федерального оперативного штаба на 30 июня в Орловской области зарегистрированы 4513 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1629 человек, выздоровели 2823 человека. 61 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2117 жителей Орла, 525 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 451 – в Орловском районе, 127 – в Болховском районе, 125 – в Ливнах, 101 – в Дмитровском районе, 97 – в Урицком районе, 91 – в Новодеревеньковском районе, 86 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 72 – в Свердловском районе, по 63 – в Верховском и Кромском районах, 60 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 53 – в Знаменском районе, 52 – в Глазуновском районе, 49 – в Покровском районе, 48 – в Малоархангельском районе, по 36 – в Колпнянском и Троснянском районах, 35 – в Должанском районе, 32 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.







