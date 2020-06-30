В Орле горел офис интернет-доставки Офис расположен в одном из домов в центре Орла. ЧП произошло накануне днем.





Тыльная часть офиса на улице 60 лет Октября, где и был очаг пожара, выходит во двор, образованный жилыми домами. На место возгорания спасатели прибыли по повышенному рангу вызова, усиленным составом. Благодаря этому распространение пожара на соседние помещения удалось предотвратить.



Как сообщили в региональном МЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения было установлено, что происходит загорание в складском помещении на площади около 20 квадратных метров. Пожар был локализован в тех масштабах, которые он принял на момент прибытия первого подразделения.



Несмотря на спешку, огнеборцы старались действовать с наименьшим ущербом для постройки. Например, для разбора кровли вместо пожарных топоров применили шуроповерт. Главную сложность при тушении составляла изрядная пожарная нагрузка: офис одновременно являлся и складом. Пострадавших нет. Причины пожара и размеры ущерба предстоит выяснить дознавателям Госпожнадзора.





Иван Суверин

30 июня 2020 года



