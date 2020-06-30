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В Орловской области за безопасностью здоровья на избирательных участках помогают следить и волонтеры

Активисты «Молодежки ОНФ» и волонтеры-медики взяли на себя миссию контроля - они в ответе за температуру того, кто решил исполнить свой гражданский долг.


Дежурят активисты по всем районам области. В команде задействовано 130 волонтеров. Помимо задачи обезопасить процесс выборов есть еще одна - не заразиться самим.


Татьяна Рыманова, координатор команды общественной организации «Молодёжка ОНФ» по Орловской области:
«Участники команды также соблюдают все меры противоэпидемиологической безопасности, все участники снабжены масками, перчатками, антисептиками. Когда они приходят на участок, они сами себе измеряют температуру и контролируют сами себя. Они у нас очень ответственные».

Ответственно подходят и орловцы - спокойно воспринимают и выполняют все необходимые требования. За что им отдельное спасибо!
С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации.


Анна Вайсергисер
30 июня 2020 года
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