В Орловской области за безопасностью здоровья на избирательных участках помогают следить и волонтеры Активисты «Молодежки ОНФ» и волонтеры-медики взяли на себя миссию контроля - они в ответе за температуру того, кто решил исполнить свой гражданский долг.





Дежурят активисты по всем районам области. В команде задействовано 130 волонтеров. Помимо задачи обезопасить процесс выборов есть еще одна - не заразиться самим.





Татьяна Рыманова, координатор команды общественной организации «Молодёжка ОНФ» по Орловской области:

«Участники команды также соблюдают все меры противоэпидемиологической безопасности, все участники снабжены масками, перчатками, антисептиками. Когда они приходят на участок, они сами себе измеряют температуру и контролируют сами себя. Они у нас очень ответственные».

Ответственно подходят и орловцы - спокойно воспринимают и выполняют все необходимые требования. За что им отдельное спасибо!

С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации.





Анна Вайсергисер

30 июня 2020 года



