30 ножевых ранений для соперника

В ОМВД России по Болховскому району расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

В полицию поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение мужчины 1987 года рождения с колото-резаными ножевыми ранениями. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что в городе Болхове к нему в автомобиль сел мужчина. Во время движения в ходе возникшего конфликта на почве ревности данный гражданин нанес ему более 30 ранений строительным ножом, после чего пострадавший выпрыгнул из автомобиля, а злоумышленник скрылся.

Неподалеку проезжала бригада скорой медицинской помощи. Они увидели лежащего на обочине окровавленного мужчину и рядом стоящий автомобиль. Гражданину оказали первую помощь и доставили в Болховскую ЦРБ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого – жителя Болховского района 1978 года рождения. Также полицейские установили автомобиль - такси, на котором уехал злоумышленник, и направили соответствующую ориентировку в другие районы области и соседние регионы.

Данного гражданина задержали на территории города Тулы сотрудники Росгвардии по Тульской области.

В отношении подозреваемого следственной группой ОМВД России по Болховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.