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30 ножевых ранений для соперника

В ОМВД России по Болховскому району расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.


В полицию поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение мужчины 1987 года рождения с колото-резаными ножевыми ранениями. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что в городе Болхове к нему в автомобиль сел мужчина. Во время движения в ходе возникшего конфликта на почве ревности данный гражданин нанес ему более 30 ранений строительным ножом, после чего пострадавший выпрыгнул из автомобиля, а злоумышленник скрылся.
 
Неподалеку проезжала бригада скорой медицинской помощи. Они увидели лежащего на обочине окровавленного мужчину и рядом стоящий автомобиль. Гражданину оказали первую помощь и доставили в Болховскую ЦРБ.
 
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого – жителя Болховского района 1978 года рождения. Также полицейские установили автомобиль - такси, на котором уехал злоумышленник, и направили соответствующую ориентировку в другие районы области и соседние регионы.
 
Данного гражданина задержали на территории города Тулы сотрудники Росгвардии по Тульской области.
 
В отношении подозреваемого следственной группой ОМВД России по Болховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
30 июня 2020 года
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