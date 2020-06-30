Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня больницы Орла, Мценского и Ливенского районов получили 10 новых реанимобилей, оснащенных необходимой аппаратурой, включая ИВЛ.



- В опечатанный сейф, и под непрерывное видеонаблюдение. Мы увидели, где хранятся бюллетени тех, кто уже проголосовал.



- Народный бюджет - на любимые места прогулок. Жители сами выбирают, какие скверы будут благоустроены.



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Вести-Орёл

30 июня 2020 года



