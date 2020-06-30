Пять медучреждений Орловской области сегодня получили новые реанимобили Автомобили скорой медицинской помощи были приобретены на федеральные средства.





Ключи от семи «Фордов» и трех «ГАЗелей» главным врачам вручил губернатор.



Новая техника будет работать в НКМЦ им. Зинаиды Круглой, областной клинической больнице, на станции скорой медицинской помощи и в центральных больницах Мценского и Ливенского районов.



Все автомобили класса С. В комплектацию входят аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, мониторы параметров пациента, аппараты ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, современные электрокардиографы и остальное необходимое реанимационное оборудование.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас продолжается закупка. Мы ожидаем в ближайшее время поставки аппаратов компьютерной томографии в Ливенскую ЦРБ, в Мценскую ЦРБ, состоялись контракты по дорогостоящему оборудованию для нашего онкологического центра и многое другое. Многие говорят, что коронавирус закончится и изменится отношение к здравоохранению. Абсолютно нет. Мы, наоборот, сейчас, оценив наши возможности, будем вкладывать в здравоохранение, для того чтобы привести в соответствие».





Антон Киселёв

30 июня 2020 года



