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Пять медучреждений Орловской области сегодня получили новые реанимобили

Автомобили скорой медицинской помощи были приобретены на федеральные средства.


Ключи от семи «Фордов» и трех «ГАЗелей» главным врачам вручил губернатор.

Новая техника будет работать в НКМЦ им. Зинаиды Круглой, областной клинической больнице, на станции скорой медицинской помощи и в центральных больницах Мценского и Ливенского районов.

Все автомобили класса С. В комплектацию входят аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, мониторы параметров пациента, аппараты ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, современные электрокардиографы и остальное необходимое реанимационное оборудование.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас продолжается закупка. Мы ожидаем в ближайшее время поставки аппаратов компьютерной томографии в Ливенскую ЦРБ, в Мценскую ЦРБ, состоялись контракты по дорогостоящему оборудованию для нашего онкологического центра и многое другое. Многие говорят, что коронавирус закончится и изменится отношение к здравоохранению. Абсолютно нет. Мы, наоборот, сейчас, оценив наши возможности, будем вкладывать в здравоохранение, для того чтобы привести в соответствие».



Антон Киселёв
30 июня 2020 года
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