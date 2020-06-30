По вопросу одобрения изменений в Конституции РФ уже проголосовало 55,45% орловцев

Об этом сообщили в Избирательной комиссии Орловской области.

С 25 июня граждане Российской Федерации голосуют на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Явка участников голосования на 8 часов составила 55,45 %, то есть 341987 участников голосования.

Сегодня последний день, когда можно проголосовать на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, а также в населенных пунктах, где отсутствуют участки для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено.

В день голосования – 1 июля голосование будет организовано бесконтактно «на дому», а также на избирательных участках, на некоторых их них голосование будет организовано на открытом воздухе непосредственно перед стационарным участком.

Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать письменное заявление или устное обращение в соответствующую участковую комиссию. При этом заявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек, например, родственник или представитель социальных служб. Заявление о голосовании вне помещения для голосования можно подать до 17:00 1 июля.