Работающие орловцы в возрасте 65+ могут снова оформить электронные больничные Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить пособие по трем электронным больничным с 15 июня по 16 июля.





Как сообщает информационный портал Орловской области, назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет им напрямую из средств Фонда социального страхования.



Ранее подобные листки нетрудоспособности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня. Но в отличие от предыдущих этапов (по 11 июня), в соответствии с Постановлением Правительства РФ №876 от 18 июня 2020 года на новый больничный труженики 65 лет и старше уходят после соответствующего решения главы региона. Указом Губернатора Орловской области от 29.06.2020 года утверждены соответствующие периоды самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше.



Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.



В связи с этим ФСС просит работодателей Орловской области как можно быстрее направить в отделение Фонда данные на работников в возрасте 65 лет и старше.



Все вопросы можно задать по телефону «горячей линии» Орловского регионального отделения Фонда социального страхования 8 (4862) 54-81-81.





Орловское Информбюро

30 июня 2020 года



