Директор одной из орловских УК получил реальный срок за неисполнение своих обязанностей Директор ООО «УК Спутник» лишился свободы на два года.





Следствием и судом установлено, что 4 января 2019 года в Советском районе города Орла с балкона пятиэтажного жилого дома на 54-летнюю местную жительницу упала наледь. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Виновным был признан директор управляющей компании, который не принял надлежащие меры к своевременному обнаружению и удалению с крыши и козырьков балконов снега, снежно-ледяных образований, наледи и сосулек, а также не ограничил доступ граждан к опасной территории.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).



Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

30 июня 2020 года



