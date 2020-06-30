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Директор одной из орловских УК получил реальный срок за неисполнение своих обязанностей

Директор ООО «УК Спутник» лишился свободы на два года.


Следствием и судом установлено, что 4 января 2019 года в Советском районе города Орла с балкона пятиэтажного жилого дома на 54-летнюю местную жительницу упала наледь. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Виновным был признан директор управляющей компании, который не принял надлежащие меры к своевременному обнаружению и удалению с крыши и козырьков балконов снега, снежно-ледяных образований, наледи и сосулек, а также не ограничил доступ граждан к опасной территории.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.


Орловское Информбюро
30 июня 2020 года
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