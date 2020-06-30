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Работница ЗАО «Орелпродукт» была травмирована на производстве

По этому факту проводится доследственная проверка.


29 июня 2020 года на территории ЗАО «Орелпродукт» получила множественные травмы 36-летняя работница предприятия, которая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказана своевременная медицинская помощь.

По данному факту следственными органами СК России по Орловской области незамедлительно инициировано производство доследственной проверки.

Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за соблюдение требований охраны труда на данном предприятии.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.


Орловское Информбюро
30 июня 2020 года
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