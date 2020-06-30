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В Орле продолжается рейтинговое голосование по определению территорий для благоустройства

52 объекта - в списке. Отберут только два. Принять участие в выборе можно до 1 июля включительно. Судьбу каких скверов и парков решают жители Орла, и когда начнут ремонтные работы?


Прежде чем заполнить форму, орловцы подробно изучают стенд. Здесь напротив каждого адреса указано, как планируют благоустроить территорию. Задача жителей города определить, какие именно объекты нужно привести в порядок в первую очередь.

Всего в списке 52 объекта. Самые значимые и любимые места орловцев - сквер Семьи, Тургеневский бережок, парк Победы. Выбрать можно две территории, которые отремонтируют в следующем году, по программе «Формирование комфортной городской среды». И еще две, которые приведут в порядок в 2020-м - в рамках проекта «Народный бюджет». Он, кстати, реализуется и в других муниципалитетах региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Могу гарантировать, обещать жителям, что мы доведем средства. В сумме это чуть более 7 миллионов рублей каждый район получит. Город Орел немного больше - в силу того, что жителей больше. И мы все работы, которые запланированы, по итогам победителей, будем стараться реализовать уже в этом году».

Где пройдет тропинка, а где появится скамейка и станет светлее - решать орловцам. Важен каждый голос. И жители областного центра это понимают.

Инга Фисенко, представитель комиссии по проекту «Народный бюджет»: «Каждый день люди приходят. Хотят проголосовать за благоустройство. Активность хорошая».

Рейтинговое голосование продлится до первого июля включительно. Так что еще есть время принять решение. Тем более что изучить информацию подробнее можно и на официальном портале администрации Орла.


Мария Семак
30 июня 2020 года
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