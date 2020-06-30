Бюллетени уже проголосовавших орловцев хранятся в сейфе В России проходит голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации.





Бюллетени уже проголосовавших орловцев будут раскрыты и подсчитаны 1 июля после 20 часов. Сейчас они хранятся в сейфах избирательных комиссий под непрерывным видеонаблюдением.



Эта процедура производится по окончании каждого дня голосования: члены комиссии в присутствии наблюдателей запечатывают бюллетени проголосовавших орловцев в специальные сейф-пакеты. Здесь содержимое и стационарных ящиков из территориальных и участковых избирательных комиссий, и бюллетени с выездного голосования, включая голосование на дому. После этот пакет опечатывается, члены комиссии и наблюдатели проставляют на нём подписи, составляется соответствующий акт, который приобщают к сейф-пакету, и всё это помещается в сейф, где будет храниться до начала подсчёта голосов.





Антон Киселёв

30 июня 2020 года



