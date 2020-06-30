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Ни один из орловских выпускников не отказался от ЕГЭ

Старт экзаменационной кампании в регионе дан. Список популярных предметов традиционный - лидирует русский язык, математика, обществознание. Есть желающие сдать физику, биологию, историю, химию и информатику и литературу. Двое орловцев будут сдавать китайский язык. Готовы ли в соответствие с новыми требованиями пункты проведения экзаменов?


Нетипичные и непривычные - это об условиях, в которых придется сдавать выпускникам 2020 года Единый Государственный экзамен. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но не отменила его. Старт экзаменационной кампании - дан. Пункты приема, а их 31, - готовы. Выпускникам придется пройти не только через металлодетектор, но и через пост термоконтроля.

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «У нас в каждом учреждении разработана маршрутизация захода детей, график подвоза детей, если в данном пункте у нас из нескольких школ дети сдают экзамены».

Соблюдать социальную дистанцию начнут при входе - в этом поможет разметка. Продолжат - в аудиториях: парты расставлены так, что выпускники будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии. Санитарно-эпидемиологическое требование - обработка рук. Перчатки и маски - обязательные атрибуты для наблюдателей или организаторов.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Если комфортно находиться в период сдачи ЕГЭ в масках и перчатках, то ребенок может их носить. Если ребенок испытывает какой-то дискомфорт, то мы ни в коем случае не настаиваем на ношение маски и перчаток». 

Как и прежде, будет работать в этом году ситуационный центр онлайн-наблюдения в региональном центре оценки качества образования.


За порядком и ходом Единого Государственного экзамена в этом году будут следить организаторы. Для них уже подготовлены в аудиториях специальные места. Но присоединиться и увидеть, как ребята сдают ЕГЭ, сможет любой желающий - в каждой аудитории установлены видеокамеры, прямую трансляцию можно посмотреть в штабе. Оттуда и будут оценивать ситуацию свыше двухсот общественных наблюдателей. Им в этом году вход в аудитории запрещен. Всего в регионе к проведению ЕГЭ в основной период будет привлечено около двух тысяч специалистов.

Константин Домогацкий, председатель Совета отцов Орловщины при уполномоченном по правам ребенка по Орловской области: «Хотелось бы только сказать родителем, чтобы они меньше переживали, потому что их переживания передаются и на детей. Я убежден, что дети в этих безопасных условиях хорошо справятся».

Для тех выпускников, кто переволнуется или у кого температура поднимется во время экзамена, будут работать медицинские кабинеты. А кто по уважительным причинам не сможет сдать экзамен в основном периоде, будет дубль два - в августе.


Анна Вайсергисер
30 июня 2020 года
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