Три дороги в Орле практически готовы к сдаче Особое внимания привлёк участок - мост Дружбы - улица Розы Люксембург, потому что там решили подойти к ремонту комплексно. Подрядчик должен не только обновить дорожное полотно, но и привести в порядок ливневую канализацию, тротуары, газоны, установить ограждения. И эта лишь часть 25-миллионного контракта. И, несмотря на весь объём работ, строители уже на финишной прямой.





Улица Розы Люксембург в этом году стала образцом комплексного подхода к дорожным работам. Во-первых, сам ремонт, что называется, от фасада до фасада. То есть обновляется не только дорожное полотно, но и тротуарная часть, и вся сопутствующая инфраструктура объекта. Во-вторых, в скором времени должен быть сдан мост Дружбы. И когда он будет открыт для проезда автомобилей, дорога тоже должна быть готова.



Подрядчик обещает завершить работу уже через 2-3 недели. Осталось уложить лишь выравнивающий слой асфальта. Но до этого момента нужно привести в порядок все колодцы - обновление ливневой канализации тоже было прописано в 25-миллионом контракте на эту дорогу. Правда, здесь у подрядчика возникла заминка - под слоями старого асфальта самостоятельно найти все колодцы было невозможно. Пришлось применять металлоискатель. Всего на этом участке 105 колодцев.



Была решена и ещё одна проблема - перекрёсток улиц Розы Люксембург и Комсомольской по итогу прошлого года был признан аварийно-опасным участком. Чтобы устранить высокую концентрацию ДТП, были обновлены дорожные знаки, добавились приборы фотовидеофиксации и дополнительная подсветка пешеходных переходов.



Вместе с данным объектом в высокой степени готовности находятся ещё переулок Южный и участок на Московском шоссе от улицы Рощинской до границы города. Всего же в этом году в рамках дорожного ремонта будут приведены в порядок 11 улиц областного центра. На работы предусмотрено 470 миллионов рублей.





Антон Киселёв

30 июня 2020 года



